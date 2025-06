Bonny Inter finalmente ci siamo! Ultimo contatto con il Parma per chiudere l’affare | i dettagli

Finalmente ci siamo: Bonny Inter si avvicina alla conclusione definitiva. Dopo settimane di negoziati intensi, l’ultimo contatto tra Parma e nerazzurri sembra aver sancito l’accordo, con Ange-Yoann Bonny pronto a vestire la maglia dell’Inter. L’attesa sta per finire: l’affare è praticamente fatto e presto il talentuoso classe 2003 potrebbe diventare un nuovo protagonista nel cuore della squadra. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

Bonny Inter, dovrebbe arrivare presto la parola fine sulla trattativa tra il Parma e i nerazzurri. Secondo Matteo Moretto, l’affare sarebbe in dirittura di arrivo. Affare praticamente fatto tra Parma e Inter per Ange-Yoann Bonny. Dopo settimane di intense trattative, in mattinata tra i due club si sarebbe registrato l’ultimo, decisivo, contatto. Il classe 2003 dovrebbe diventare presto un calciatore nerazzurro e, qualora la squadra di Chivu dovesse guadagnare l’accesso ai quarti di finale del Mondiale per Club, raggiungere i suoi nuovi compagni negli Stati Uniti. È verosimile ipotizzare che i contatti tra le due società si siano intensificati nelle ultime ore per scongiurare il rischio Stoccarda, che aveva chiesto informazioni per l’attaccante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, finalmente ci siamo! Ultimo contatto con il Parma per chiudere l’affare: i dettagli

