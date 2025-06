Bonny Inter è fatta! I nerazzurri piazzano il colpo in attacco | cifre e dettagli dell’operazione conclusa con il Parma

L’attesa è terminata: l’Inter ha trovato il suo nuovo attaccante. Con un colpo di scena che fa già sognare i tifosi, i nerazzurri hanno concluso con successo una trattativa strategica con il Parma, portando in rosa Ange-Yoan Bonny. Cifre, dettagli e prospettive di questa operazione si svelano ora, segnando un importante passo avanti nel mercato estivo. La storia dell’attacco interista sta per scrivere un nuovo capitolo, e tutto sembra ormai pronto a partire.

Bonny Inter, è fatta! Colpo in attacco dei nerazzurri: cifre e dettagli della trattativa conclusa con il Parma per il centravanti. L’attesa è finita, l’ Inter ha il suo nuovo attaccante. Come riportato da Sky Sport, Ange-Yoan Bonny diventerà presto un nuovo giocatore nerazzurro. La trattativa, portata avanti con pazienza e determinazione dalla dirigenza, si è conclusa positivamente nelle ultime ore, segnando così la definitiva fumata bianca nell’operazione. I dettagli dell’operazione: accordo con il Parma e firma del giocatore. La chiusura dell’affare ha subito un’accelerazione decisiva. A poche ore dall’intesa raggiunta tra i due club, che ha fissato il costo dell’operazione a 23 milioni di euro più bonus, si è tenuto un incontro serale tra i rappresentanti dell’Inter e l’entourage del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonny Inter, è fatta! I nerazzurri piazzano il colpo in attacco: cifre e dettagli dell’operazione conclusa con il Parma

In questa notizia si parla di: inter - bonny - fatta - nerazzurri

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Inter, accordo raggiunto con il Parma per Bonny. La prossima settimana l’attaccante firmerà un contratto quadriennale con i nerazzurri. Vai su X

È FATTA! L’Inter ha trovato l’accordo con il Parma per Ange-Yoan Bonny. Intesa di massima per 23 milioni più bonus. Lo Stoccarda aveva provato il rilancio alzando lo stipendio al giocatore. - Gianluca Di Marzio, Sky Sport Vai su Facebook

Inter-Bonny, intesa di massima con il Parma: le cifre; Cosa manca all'Inter per prendere Bonny dal Parma: decisiva l'ultima mossa fatta dai nerazzurri; ULTIM’ORA – Bonny all’Inter, è fatta: l’annuncio di Fabrizio Romano! Ecco le cifre finali.

Inter, è fatta per Bonny: le cifre dell’affare, al Parma anche la percentuale sulla rivendita - com a inizio giugno, i contatti tra Inter e Parma sono proseguiti anche a distanza. Riporta calciomercato.com

Inter, è fatta per Bonny: accordo trovato col Parma! Le cifre finali dell’operazione - Ormai non ci sono più dubbi, lo conferma anche Fabrizio Romano ... Secondo fcinter1908.it