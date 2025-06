Bonny-Inter contatti frequenti per la chiusura! 2 fattori decisivi – CdS

L'Inter si avvicina alla chiusura di un affare importante con Ange-Yoan Bonny, considerato il candidato ideale per rinforzare l’attacco al fianco di Taremi. Con contatti frequenti e due fattori decisivi in ballo, i nerazzurri sperano di finalizzare tutto entro inizio luglio, aprendo così le porte a una nuova avventura negli Stati Uniti. La scena è pronta per un colpo di scena che potrebbe cambiare le sorti della stagione.

Ange-Yoan Bonny è stato individuato dall'Inter come l'attaccante ideale per completare il reparto offensivo, in attesa di eventuali sviluppi legati a Mehdi Taremi. Questa la situazione attuale. AFFARE VICINO – Quella tra Ange-Yoan Bonny e l'Inter è una telenovela che, nell'auspicio del mondo nerazzurro, dovrebbe chiudersi agli inizi di luglio per permettere il suo approdo negli USA. La verità, infatti, è che la società meneghina spera di definire in fretta l'ingaggio del francese per poterlo aggregare – sfruttando la finestra straordinaria di mercato che termina il 3 luglio – al gruppo impegnato al Mondiale per Club.

