Bonny-Inter ci siamo! Trattativa chiusa per il prossimo acquisto

L’Inter ha ufficialmente chiuso l’accordo con il Parma per Ange-Yoan Bonny, portando così il talento francese sotto la guida nerazzurra. Con questa operazione, il club rafforza il reparto offensivo e arricchisce la rosa con un giovane promettente. Dopo Luis Henrique e Petar Sucic, Bonny si prepara a vivere una nuova sfida in Serie A, consolidando la strategia di crescita e talento del club. La trattativa, ormai conclusa, segna un passo importante nel mercato estivo dell’Inter.

Ange-Yoan Bonny sarà un giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro e il Parma hanno trovato l’accordo per l’attaccante francese, di seguito i dettagli secondo Fabrizio Romano su X. ACCORDO – Inter e Parma hanno trovato definitivamente l’accordo per il passaggio di Ange-Yoan Bonny in nerazzurro. L’attaccante sarà perciò il terzo acquisto ufficiale del club dopo Luis Henrique e Petar Sucic. Secondo Fabrizio Romano il club ducale otterrà dalla trattativa 23 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus aggiuntivi. Nei giorni scorsi si è parlato di un inserimento improvviso dello Stoccarda che sta per vendere il suo gioiello Nick Woltemade. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny-Inter, ci siamo! Trattativa chiusa per il prossimo acquisto

In questa notizia si parla di: bonny - inter - siamo - trattativa

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Bonny #Inter, ci siamo: trattativa al traguardo. Pedullà: «Tutti i numeri dell’affare nato il 17 maggio» Vai su X

Matteo Moretto - Bonny all’Inter è in chiusura, in percentuale siamo oltre il 99,9%. Cifra concordata tra le parti: 25 mln. E il giocatore vuole l’Inter e ha già detto sì all’Inter. Vai su Facebook

Bonny ad un passo dall’Inter: accordo con il Parma; Moretto: “Bonny-Inter ai dettagli: rilancio decisivo nelle prossime ore, le cifre finali”; Bonny, il Parma aspetta l'ultimo rilancio da parte dell'Inter: nelle prossime ore la bandiera a scacchi.

Bonny-Inter, visite mediche lunedì? Quanto incassa il Parma, contratto e ingaggio - Yoan Bonny, poi visite mediche e firma ad inizio settimana: al Parma 24 milioni totali. Come scrive msn.com

Bonny Inter, ci siamo: trattativa al traguardo. Pedullà: «Tutti i numeri dell’affare nato il 17 maggio» - Bonny Inter, è fatta: l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà aggiorna sulla trattativa Alfredo Pedullà conferma la trattativa Bonny Inter, l’attaccante del Parma si appresta a diventare un nuovo c ... Riporta informazione.it