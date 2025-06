Bonny Inter accordo totale col Parma! Ora si cerca l’intesa economica col calciatore | cifre e dettagli

L’Inter ha finalmente concluso l’accordo con il Parma per Ange-Yoan Bonny, un colpo di mercato che promette scintille. Ora, il passo decisivo è raggiungere un’intesa economica con il talentuoso calciatore, svelando cifre e dettagli dell’operazione. La trattativa si avvicina alla sua conclusione: restate sintonizzati per scoprire come si definirà questa importante acquisizione nerazzurra, destinata a rafforzare il reparto offensivo e scrivere nuove pagine di successo.

dell’operazione in chiusura. Il mercato Inter ha piazzato un colpo importante in attacco: secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha raggiunto un’intesa con il Parma per l’acquisto di Ange-Yoan Bonny. L’accordo tra le due società è stato definito sulla base di 23 milioni di euro più bonus. Resta ora da trovare l’intesa sull’ingaggio con il giocatore, che ha attirato l’interesse anche dello Stoccarda. Il club tedesco avrebbe proposto un contratto economicamente più vantaggioso, ma senza presentare alcuna offerta ufficiale al Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, accordo totale col Parma! Ora si cerca l’intesa economica col calciatore: cifre e dettagli

