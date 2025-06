Bonny ecco come lo ha convinto l’Inter! I dettagli sul contratto

L’Inter ha sorpreso tutti accaparrandosi Ange-Yoan Bonny con una trattativa lunga ma vincente. Prima ancora che il Parma formalizzasse l’accordo, il giovane talento francese aveva già scelto i nerazzurri, convinto dalla fiducia e dai dettagli del contratto offerti dal club milanese. Un acquisto strategico che promette grandi prospettive per il futuro. La sfida ora è dimostrare il suo valore in campo.

NUOVO ARRIVO – La trattativa è stata piuttosto lunga, ma alla fine ne è valsa la pena. L' Inter ha chiuso in serata in modo definitivo l'acquisto di Ange-Yoan Bonny dal Parma. Il club nerazzurro pagherà il calciatore francese 23 milioni di euro più 3 di bonus, mostrando così grandissima fiducia per la crescita del giovane di 20 anni. Cristian Chivu lo ha voluto e lo ha richiesto, ancor prima la società aveva visionato l'attaccante e lo aveva scelto per il suo futuro.

