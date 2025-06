Bonny è tutto ciò che mancava all’Inter! Un dato lo dimostra

L’Inter si riscopre più forte e completa con l’arrivo di Ange-Yoan Bonny, un talento che colma le lacune finora evidenti nella rosa nerazzurra. Un dato eloquente ne conferma il valore: Bonny rappresenta ciò che mancava non solo in attacco, ma nell’intera squadra. Cristian Chivu sarà certamente felice di questa scelta strategica, segnale che i nerazzurri stanno tracciando la strada giusta per tornare a dominare.

Ange-Yoan Bonny rappresenta tutto ciò che mancava all’Inter non solo nel reparto offensivo, ma nella rosa in generale. Un dato lo dimostra e Cristian Chivu sarà estremamente contento dell’acquisto. NUOVO ACQUISTO – L’ Inter va nella direzione giusta e dopo Monaco di Baviera ha accelerato notevolmente la marcia sul mercato. L’addio di Simone Inzaghi ha provocato sorpresa in dirigenza, ma tutti si sono fatti trovare sul pezzo e i due acquisti ( a breve tre ) dimostrano le intenzioni per la prossima stagione. Ange-Yoan Bonny è il terzo nome che arriverà a Milano e farà le visite mediche nella settimana a venire. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny è tutto ciò che mancava all’Inter! Un dato lo dimostra

In questa notizia si parla di: inter - bonny - tutto - mancava

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Nessun accordo in giornata tra Inter e Parma per il trasferimento di Bonny: tutto rimandato ai prossimi giorni Manca ancora l'intesa economica tra i due club e nel frattempo lo Stoccarda si inserisce chiedendo informazioni in vista del post Woltemade, destina Vai su Facebook

Nessun accordo in giornata tra #Inter e Parma per #Bonny: tutto rimandato ai prossimi giorni Manca l'intesa economica tra i due club e nel frattempo lo Stoccarda si inserisce in vista del post Woltemade, al Bayern Monaco L'Inter resta in vantaggio sui tede Vai su X

Bonny, accordo tra Inter e Parma: le cifre. Per chiudere l'affare manca...; Cosa manca all'Inter per prendere Bonny dal Parma: decisiva l'ultima mossa fatta dai nerazzurri; Inter, Bonny ai dettagli: cosa manca per la chiusura e le cifre. Il Parma punta a….

Inter, c'è l'intesa con il Parma per Bonny: tutte le cifre dell'affare - Stretta finale per l'attaccante degli emiliani: nonostante il rilancio dello Stoccarda, nerazzurri ormai vicinissimi a chiudere la trattativa ... Lo riporta msn.com

Bonny, accordo tra Inter e Parma: le cifre. Per chiudere l'affare manca... - Yoan Bonny potrebbe presto diventare un nuovo calciatore dell' Inter, con i nerazzurri che dopo una trattativa s ... Da tuttosport.com