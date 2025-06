Bonny all’Inter affare fatto con il Parma | le cifre definitive – SI

Ange-Yoan Bonny è pronto a scrivere il suo nuovo capitolo con l'Inter, dopo settimane di negoziati e un accordo definitivo con il Parma. La trattativa si è conclusa con una cifra di 23 milioni di euro più 2 milioni di bonus, senza contropartite tecniche. L’attaccante francese classe 2003 si prepara a indossare la maglia nerazzurra, portando entusiasmo e talento tra le fila dell’Inter, lasciando i crociati per una nuova sfida entusiasmante.

Bonny è pronto a vestire la maglia dell'Inter. Dopo settimane di trattative, la fumata bianca è arrivata: il club nerazzurro ha trovato l'accordo definitivo con il Parma per l'attaccante francese classe 2003. I DETTAGLI – Ange-Yoan Bonny sarà presto un nuovo giocatore dell'Inter. L'operazione si chiude sulla base di 23 milioni di euro più 2 milioni di bonus, senza contropartite tecniche inserite nell'affare. Bonny saluterà dunque i crociati e si unirà alla nuova squadra nei prossimi giorni per iniziare la sua avventura sotto la guida di Cristian Chivu, che ritroverà dopo l'esperienza proprio al Parma.

