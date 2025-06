Bonmati ricoverata in ospedale per meningite virale | Diagnosi che fa paura ma sotto controllo

In un momento di grande preoccupazione, Bonmati, stella del Barcellona e della nazionale spagnola, si trova in ospedale a causa di una meningite virale. La diagnosi, seppur inquietante, è sotto stretto controllo medico. La sua assenza potrebbe pesare sugli Europei femminili, ma l’augurio di tutti è che possa riprendersi presto e tornare sul campo più forte che mai. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti.

