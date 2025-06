Bombe anti bunker e sistemi anti missili | così la Cina approfitta dalla crisi in Medio Oriente

Mentre il mondo assiste alle tensioni crescenti in Medio Oriente, la Cina si prepara a difendersi e a rafforzare la propria posizione strategica. Con il sistema di sotterranei più esteso al mondo e innovativi sistemi anti-bunker, il Dragone ha imparato dalle sfide recenti per proteggersi da potenziali minacce. Scopriamo come Pechino stia sfruttando questa crisi per potenziare le sue capacità di difesa e deterrenza, trasformandosi in un attore ancora più temuto sulla scena globale.

La Cina continentale possiede il sistema di sotterranei più esteso al mondo e ha sviluppato le sue armi anti bunker. Ecco cosa ha imparato il Dragone dall'attacco Usa in Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bombe anti bunker e sistemi anti missili: così la Cina approfitta dalla crisi in Medio Oriente

