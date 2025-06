Bologna il Besiktas sblocca la trattativa | pronto il ritorno di Immobile in Serie A

Il ritorno di Ciro Immobile in Serie A sta per diventare realtà: il trascinatore della Lazio si prepara a lasciare il Besiktas, con un accordo che prevede una buonuscita e un contratto al Bologna. Manca solo l’ufficialità, ma tutto sembra ormai definito. La sua esperienza potrà riaccendere le speranze rossoblù e regalare spettacolo ai tifosi. Segui tutte le novità su Sportface Tv e preparati a vivere un’estate di grandi emozioni calcistiche.

Ciro Immobile è pronto a liberarsi dal Besiktas con una buonuscita e a firmare il contratto che lo legherà al Bologna per una stagione (con opzione per una seconda). Manca solo il via libera definitivo del Besiktas, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, poi Ciro Immobile si libererà dal club turco e sarà pronto a tornare in Serie A, con la maglia del Bologna.

