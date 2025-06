Bologna fugge prima dell’imbarco su un volo per il rimpatrio Poi appicca il fuoco per rallentare l’inseguimento | disagi all’aeroporto Marconi

Momenti di tensione e caos all’aeroporto Marconi di Bologna, dove un cittadino marocchino di 29 anni, destinatario di un provvedimento di espulsione, ha tentato di sfuggire alla deportazione. Poco prima dell’imbarco, approfittando di un momento di distrazione, è riuscito a scappare e, nel tentativo di rallentare l’inseguimento, ha appiccato un incendio, creando disagi e scompiglio tra i presenti. Un episodio che mette in luce le sfide della sicurezza aeroportuale.

Momenti concitati nel tardo pomeriggio all’aeroporto Marconi di Bologna, dove un cittadino marocchino di 29 anni, destinatario di un provvedimento di espulsione, è riuscito a fuggire poco prima di essere imbarcato su un volo diretto nel suo Paese d’origine. L’episodio è avvenuto intorno alle 18, durante le fasi immediatamente precedenti all’imbarco. L’uomo, sfuggito alla sorveglianza degli agenti di polizia, ha approfittato di un momento di distrazione per correre lungo una delle piste dello scalo. Per rallentare l’inseguimento, ha incendiato alcune sterpaglie nelle vicinanze, creando un diversivo che gli ha permesso di guadagnare terreno. 🔗 Leggi su Open.online

