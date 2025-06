Bologna Ciro Immobile a un passo dai rossoblù

Bologna si prepara a una svolta emozionante: Ciro Immobile, l’attaccante di fama internazionale, è ormai a un passo dal vestire la maglia rossoblù. Nonostante l’ufficialità manchi ancora, le trattative avanzano rapidamente, con Immobile che avrebbe accettato con entusiasmo il progetto bolognese e trovato un accordo con il Besiktas per svincolarsi. L’orizzonte rossoblù si illumina: il sogno di rivedere Immobile in Italia sta per diventare realtà.

Bologna, 28 giugno 2025 – Ciro Immobile ad un passo dal vestire la maglia rossoblù. Ancora non c’è l’ufficialità ma come vi avevamo già anticipato in queste ore c’è stata un’accelerazione per lo sbarco dell’attaccante ex Lazio sotto le Due Torri. Il giocatore avrebbe infatti sposato in toto il progetto Bologna ma soprattutto avrebbe trovato un accordo con il Besiktas per liberarsi a costo zero, arrivando di fatto da svincolato alla corte di Vincenzo Italiano. I turchi dovrebbero versare una buonuscita da 2-2,5 milioni di euro an Immobile, risparmiando però in questo modo gli oltre 6 milioni di ingaggio stagionali che ormai sono diventati insostenibili per le casse dei bianconeri di Istanbul. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net