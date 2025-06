Bollino rosso in 21 città allerta caldo per effetto dell’anticiclone africano

Il caldo record si abbatte sull’Italia, con 21 città sotto il bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. La colonna di mercurio impazzisce e l’afa oppressiva mette a dura prova cittadini e servizi di emergenza, già sotto stress. In questo scenario estremo, la priorità diventa proteggere la salute e affrontare le sfide di un’estate senza respiro. Resta con noi per scoprire come affrontare questa emergenza climatica e tutelare te e i tuoi cari.

Afa, caldo insopportabile e nessuna tregua in vista. L’annunciato aumento delle temperature è arrivato e saranno 21 le città marchiate dal bollino rosso dell’allerta domenica con il termometro potrà toccare punte di 40 gradi in varie località. I primi effetti negativi sono stati già registrati: aumentate le richieste di intervento al servizio 118 che registrano un +4% negli ultimi sette giorni. Intanto i sindacati, dal Nord al Sud del Paese, chiedono di mettere in campo ordinanze anti-caldo per fermare le attività lavorative nelle ore e nelle zone più a rischio. Il weekend più caldo dell’anno, fino a questo momento, è arrivato per effetto dell’anticiclone africano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bollino rosso in 21 città, allerta caldo per effetto dell’anticiclone africano

