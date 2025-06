Bollino arancione | attivo il programma Estate sicura del Comune

Con la prima allerta arancione, il Comune di Genova attiva il programma Estate Sicura, rafforzando le misure di prevenzione e assistenza per tutelare cittadini e turisti dal caldo intenso. Grazie alla collaborazione con la Regione Liguria, si intensificano i controlli e le azioni di supporto, garantendo un'estate più sicura e serena per tutti.

A seguito dell’emanazione, da parte del ministero della Salute, di un avviso per allerta arancione per ondate di calore per le giornate di oggi, 28 giugno, e domani, 29 giugno, si intensifica il monitoraggio da parte del Comune di Genova insieme alla Regione Liguria. "Con la prima allerta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: comune - arancione - bollino - attivo

Maltempo in avvicinamento, scatta l'allerta arancione: il Comune invita alla prudenza - A causa dell'imminente maltempo, il Comune ha attivato l'allerta arancione, invitando i cittadini alla massima prudenza.

Sabato 14 e domenica 15 giugno, Roma raggiungerà il livello massimo di allerta caldo. Dopo due giorni di bollino arancione, è ora attivo il piano straordinario di emergenza per affrontare le temperature estreme, pericolose anche per le persone sane. Vai su Facebook

Sito Istituzionale | Ondate di calore, venerdì 27 e sabato 28 bollino rosso; Ondata di super caldo in Lombardia: allerta arancione a Brescia e Milano; Ondata di calore, bollino arancione anche per la giornata di giovedì 26 giugno.

Primo bollino arancione per il caldo sabato a Genova - Il ministero della Salute ha emesso il bollino arancione per il rischio di ondate di calore sabato a Genova con temperature massime percepite a metà giornata fino a 34 gradi derivanti dal disagio bioc ... Come scrive msn.com

Caldo, arriva l'anticiclone africano Pluto: bollino arancione in diverse città italiane e picchi fino a 40 gradi - È attesa per oggi, martedì 24 giugno, una nuova ondata di caldo sull’Italia, con le prime allerte attivate già da oggi. Riporta ilmattino.it