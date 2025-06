Bollette di luce e gas in calo con la tregua Usa-Iran?

Un ribasso netto, che sta già portando sollievo alle famiglie italiane: le bollette di luce e gas si abbassano, offrendo una boccata d’ossigeno in un momento di incertezza globale. La tregua tra Usa e Iran ha aperto la strada a un calo dei prezzi energetici, e i consumatori possono già assaporare i primi benefici di questa svolta diplomatica. La speranza è che questa stabilità duratura porti vantaggi concreti anche alle nostre tasche.

L’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla tregua tra Iran e Occidente ha avuto immediate ripercussioni sui mercati energetici internazionali. Il 24 giugno 2025, il prezzo del gas naturale ha aperto in forte calo alla Borsa TTF di Amsterdam, il principale hub europeo per la compravendita del metano. I futures sul mese di luglio sono scesi del 10,64%, assestandosi a 36,25 euro per megawattora (MWh). Un ribasso netto, che riporta il prezzo del gas vicino ai livelli minimi del 2024. Ma questo calo si tradurrà davvero in una diminuzione dei costi delle bollette per luce e gas per famiglie e imprese italiane? Per rispondere occorre analizzare diversi fattori: dal funzionamento del mercato dell’energia al peso della geopolitica, fino alle dinamiche stagionali e ai meccanismi di aggiornamento tariffario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bollette di luce e gas in calo con la tregua Usa-Iran?

