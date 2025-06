Bollette del gas le piccole imprese pagano il doppio rispetto alle grandi

piccole imprese che affrontano costi energetici sproporzionati rispetto alle grandi aziende, si apre una disparità evidente che mette a rischio la competitività e la sopravvivenza di molte attività locali. I dati dell’Ufficio studi della Cgia evidenziano come, nel settore del gas, il divario sia ancora più marcato, con le piccole imprese che pagano il doppio rispetto ai colossi industriali. Con i costi energetici alle stelle, è ora di trovare soluzioni concrete per garantire un futuro sostenibile alle realtà più piccole.

Mettendo a confronto i costi energetici delle piccole con quelli delle grandi imprese, emerge un differenziale “spaventoso” che penalizza enormemente le prime. Se per le bollette dell’energia elettrica gli artigiani, gli esercenti, i negozianti e i piccoli imprenditori pagano il 55 per cento in più delle grandi industrie manifatturiere eo commerciali, per quelle del gas addirittura il doppio. A denunciarlo è l’Ufficio studi della Cgia. Con i prezzi di luce e gas che da tre anni a questa parte hanno subito degli aumenti importanti, perdura la penalizzazione nei confronti delle realtà produttive di piccola e piccolissima dimensione che, ricordano dalla Cgia, quelle con meno di 20 addetti, ad esempio, costituiscono il 98 per cento delle imprese presenti nel Paese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: bollette - imprese - pagano - doppio

BOLLETTE GAS: LE PICCOLE IMPRESE PAGANO IL DOPPIO DELLE GRANDI; Bollette, piccole imprese pagano il doppio delle grandi e sono soprattutto al Sud; Cgia: le Pmi pagano il gas il doppio rispetto alle grandi imprese.

Bollette gas, Cgia: «Le Pmi pagano il doppio delle grandi imprese, 135mila famiglie venete in povertà energetica» - Gas, quanto ci costi: è la Cgia di Mestre a snocciolare i dati di quanto le imprese pagano, sottolinenado che le Pmi pagano il doppio delle grandi aziende. Si legge su ilgazzettino.it

Cgia: le Pmi pagano il gas il doppio rispetto alle grandi imprese - Per le bollette del gas gli artigiani, gli esercenti, i negozianti e i piccoli imprenditori pagano il doppio rispetto alle grandi industrie manifatturiere o commerciali, e "solo" il 55% in più per l'e ... msn.com scrive