Bollette da luglio i primi accrediti del bonus da 200 euro

Da luglio, sono in arrivo i primi accrediti automatici del bonus da 200 euro per le bollette, destinati a milioni di famiglie con un Isee fino a 25mila euro. Tuttavia, chi deve ancora presentare il documento e attendere i controlli potrebbe dover aspettare fino a tre mesi per vedere la riduzione sulla bolletta. La platea potrebbe allargarsi, grazie alle recenti norme che modificano i criteri di calcolo. Restate aggiornati per non perdere questa opportunità !

Arrivano da luglio i primi accrediti automatici per lo sconto sulle bollette: 200 euro per chi ha un’Isee fino a 25mila euro. Non a tutte le famiglie: chi dovrà presentare l’Isee dovrà attendere i controlli sul reddito e la riduzione sulla bolletta arriverà entro 3 mesi. La platea dei destinatari dovrebbe essere secondo le stime tra i 3 e i 5 milioni. Ma potrebbero aumentare considerata la recente norma che elimina dai calcoli Isee i titoli di Stato italiani e dei buoni e libretti e postali fino a un importo di 50.000 euro. La norma è contenuta nel decreto bollette varato di recente che contiene per la parte energia anche aiuti alle imprese, tutele graduali per i vulnerabili, offerte di luce e gas più chiare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: euro - bollette - luglio - primi

Bonus da 200 euro per le bollette elettriche: ecco i requisiti e come ottenerlo - Il nuovo bonus da 200 euro per le bollette elettriche offre un sostegno significativo alle famiglie con ISEE fino a 25.

Nuova Fase per il #BonusBollette da 200 Euro al via dal Primo Luglio 2025 ;) https://insindacabili.it/bonus-bollette-200-euro-seconda-fase-dal-1-luglio-2025/ Vai su Facebook

Arriva il bonus bollette da 200 euro per milioni di famiglie: tra la fine del mese di giugno e l'inizio del mese di luglio chi ha un Isee fino a 25mila euro vedrà le sue fatture più leggere. Ecco cosa sapere Vai su X

Arrivano i primi accrediti del bonus da 200 euro su bollette; Bonus Bollette 2025 da 200 euro in arrivo: quando scatta e chi vedrà arrivare i soldi; Bollette, come funziona il bonus extra in arrivo a luglio.

Arrivano i primi accrediti del bonus da 200 euro su bollette - Arrivano da luglio i primi accrediti automatici per lo sconto sulle bollette: 200 euro per chi ha un'Isee fino a 25mila euro. Riporta msn.com

Arrivo dei primi accrediti automatici da luglio per lo sconto sulle bollette fino a 200 euro con isee entro 25mila euro - Da luglio parte il bonus bollette per famiglie con Isee fino a 25mila euro, con sconti fino a 200 euro; esclusi dal calcolo Isee titoli di Stato e libretti risparmio, mentre il decreto bollette stanzi ... Si legge su gaeta.it