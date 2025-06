Bollate vandalizzata l’insegna dedicata a Falcone e Borsellino | la condanna dell’Associazione Impastato

L’atto vandalico a Bollate, che ha deturpato l’insegna dedicata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, rappresenta un’offesa alla memoria di due eroi della lotta alla criminalità. La condanna dell’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli è ferma: gesti così vigliacchi minano i valori di legalità e rispetto per il sacrificio di chi ha combattuto per la giustizia. È fondamentale unirsi contro l’odio e preservare la memoria di questi simboli di legalità.

