Il mistero avvolge il recente incidente aereo in India, con le scatole nere ferme da giorni e tensioni tra Occidente e Nuova Delhi. L’India ha deciso di analizzare i dati nei propri laboratori, suscitando preoccupazioni occidentali circa possibili influenze politiche. Una decisione che potrebbe cambiare gli equilibri nell’indagine e sollevare interrogativi sulla trasparenza e la fiducia internazionale.

L'India ha deciso di estrarre e studiare i dati nei propri laboratori. Gli occidentali temono influenze politiche sulle indagini.

(? Leonard Berberi) Gli investigatori si stanno concentrando sul ruolo che i due motori del Boeing 787 di Air India hanno avuto nello schianto del 12 giugno scorso. Il sospetto — che attende una conferma in settimana dall’analisi delle due scatole nere — è c Vai su Facebook

