Bodycam al personale di Fs Security Si comincia in Toscana

In Toscana, nasce una nuova era di sicurezza con l’introduzione delle bodycam per il personale di FS Security. Nei prossimi mesi, 10 dispositivi verranno testati per rafforzare la protezione di operatori e viaggiatori nelle stazioni e sui treni. Questa iniziativa, che si basa su una partecipazione volontaria, ha già registrato grande entusiasmo, evidenziando un impegno condiviso verso un sistema ferroviario più sicuro e affidabile.

Ha preso il via in Toscana la sperimentazione delle bodycam per il personale di Fs Security. Nei prossimi quattro mesi, saranno messe a disposizione degli operatori 10 dispositivi con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la tutela del personale e dei viaggiatori nelle stazioni e sui principali collegamenti ferroviari della regione. L’iniziativa, che prevede un’adesione su base volontaria, ha registrato un’alta partecipazione evidenziando l’interesse da parte del personale nei confronti di strumenti in grado di rafforzare le misure di sicurezza già in atto. La Toscana si aggiunge alla Liguria e alla Puglia che già da qualche settimana stanno testando il nuovo dispositivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bodycam al personale di Fs Security. Si comincia in Toscana

In questa notizia si parla di: personale - bodycam - security - toscana

Bodycam per il personale del gruppo Fs: al via la sperimentazione in Puglia - Parte oggi in Puglia la sperimentazione delle bodycam per il personale di FS Security, parte del Gruppo FS Italiane.

Bodycam al personale di Fs Security. Si comincia in Toscana; La sperimentazione bodycam di FS Security; Sicurezza sui binari: arrivano le bodycam per FS Security.

Bodycam al personale di Fs Security. Si comincia in Toscana - Ha preso il via in Toscana la sperimentazione delle bodycam per il personale di Fs Security. Segnala msn.com

FS Security: Bodycam per il personale anche in Lombardia - La Bodycam, come spiega un'operatrice di FS Security, rimane accesa per tutta la durata del turno in modalità buffering; questo vuol dire che è attiva ma non registra e non salva le immagini. Riporta borsaitaliana.it