BMW R12 G/S: quando il passato diventa futuro, nasce una leggenda che riaccende emozioni. Un'icona che unisce il presente al patrimonio storico, offrendo un’esperienza di guida unica e coinvolgente. La tradizione BMW nel motorsport off-road si riflette in ogni dettaglio di questa moto, dove il potente motore boxer a coppia elevata e la trasmissione cardanica esprimono affidabilità e vittorie. Fu però solo…

La storia che riaccende emozioni. Il presente che vive su un passato che è già leggenda. Un futuro da assaporare piano per viverne i contorni e gustare il bello dell’andare in moto. I successi di BMW nel motorsport off-road sono un filo conduttore nella storia del marchio. Il motore boxer a coppia elevata, abbinato alla trasmissione cardanica, ha dimostrato le sue qualità vincenti e la sua affidabilità in innumerevoli competizioni. Fu però solo nel 1980 che BMW portò il concetto di enduro con motore boxer nella produzione di serie. Nacque così la BMW R 80 GS: una moto off-road di serie come non se n’erano mai viste prima, dotata, in egual misura, di competenze off-road, capacità touring e qualità dinamiche on-road. 🔗 Leggi su Quotidiano.net