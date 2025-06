Blocco di cemento sulla spiaggia di Pace pericolo per i bagnanti

Un blocco di cemento abbandonato sulla spiaggia di Pace rappresenta un serio rischio per i bagnanti, specie in prossimità della recente doccia pubblica. Pur riconoscendo gli sforzi dell'amministrazione comunale per migliorare il nostro litorale, è fondamentale intervenire prontamente per rimuovere questa minaccia e garantire la sicurezza di tutti. La prevenzione è la nostra migliore difesa; agiamo subito per ripristinare un ambiente sicuro e accogliente.

Un blocco di cemento lasciato sulla spiaggia di Pace a pochi metri dalla doccia pubblica di recente installazione. Un lettore, pur apprezzando l'impegno dell'amministrazione comunale a rendere più confortevole il litorale, chiede l'urgente rimozione della lastra che costituisce un pericolo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

