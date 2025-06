Blitz nel carcere di Prato | telefonini e coca ai detenuti 30 indagati FdI | l’allarme di Delmastro era fondato

Un blitz senza precedenti nel carcere di Prato smaschera un sistema illecito di telefonini e droga tra i detenuti, con 30 indagati. L’operazione, coordinata dalla procura locale, conferma l’allarme lanciato da Delmastro sulla necessità di norme più severe per garantire la sicurezza. Un plauso alle forze dell’ordine che, con dedizione e professionalità , hanno fatto luce su questa rete illegale, rafforzando la nostra convinzione sulla priorità di controlli rigorosi in ambienti delicati come le carceri.

«La maxi operazione coordinata dalla procura di Prato portata a termine nel carcere La Dogaia, ha fatto emergere un sistema di illegalità che conferma giusta la determinazione di Andrea Delmastro nel prevedere norme rigide e decise per rafforzare i controlli soprattutto nell’alta e media sicurezza. Complimenti alla Procura di Prato guidata da Luca Tescaroli, alla squadra mobile e a tutte le forze dell’ordine, a partire dagli agenti della Polizia Penitenziaria che, con il Nucleo Investigativo Centrale e il Gruppo Operativo Mobile, hanno collaborato per raggiungere questo brillante risultato e che già nei giorni scorsi avevano di impulso provveduto a sequestri di materiale non consentito». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Blitz nel carcere di Prato: telefonini e coca ai detenuti, 30 indagati. FdI: l’allarme di Delmastro era fondato

In questa notizia si parla di: prato - carcere - delmastro - blitz

Prato, telefoni e cocaina in carcere: l’allarme della polizia penitenziaria - Prato, 17 maggio 2025 – Un preoccupante allarme emerge dalla casa circondariale "La Dogaia", dove durante una perquisizione sono stati sequestrati quattro telefoni cellulari e cinque grammi di cocaina.

Blitz nel carcere di Prato: telefonini e coca ai detenuti, 30 indagati. FdI: l'allarme di Delmastro era fondato; Blitz della polizia penitenziaria alla Dogaia: scoperti nove smartphone nascosti nelle celle.

Prato, maxi perquisizione in carcere: nel blitz indagati agenti della penitenziaria e detenuti - Di questi, 27 sono indagati formalmente per reati legati alla detenzione e all'utilizzo illecito di telefoni e, in alcuni casi, per ... Lo riporta msn.com

Furti in Italia, blitz per arrestare latitante in campo nomadi - È finita con un blitz dei carabinieri in un campo nomadi la latitanza di un 29enne di etnia Sinti, pluripregiudicato, colpito da due misure di custodia cautelare in carcere della corte di appello ... Riporta ansa.it