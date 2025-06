blanca 3 ecco trailer e poster della nuova stagione con maria chiara giannetta

È arrivato il momento di scoprire cosa ci riserva Blanca 3! Con trailer e poster ufficiali, questa nuova stagione promette emozioni intense e colpi di scena sorprendenti. Presentata all’Italian Global Series Festival di Riccione, la serie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno si prepara a conquistare il pubblico di Rai 1 in autunno. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da un thriller avvincente che vi terrà col fiato sospeso fino all’ultimo episodio.

Blanca 3, ecco teaser trailer e poster della nuova stagione con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno presentata all’Italian Global Series Festival e in arrivo in autunno su Rai 1. Presentata all’ Italian Global Series Festival di Riccione la nuova attesissima terza stagione di Blanca, serie prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle in collaborazione con Rai Fiction diretta da Nicola Abbatangelo e scritta da Mario Ruggeri, Alessandro Sermoneta, Francesco Arlanch ed Elena Bucaccio. Nel cast ritroviamo Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Gualtiero Burzi, Michela Cescon, Ugo Dighero, Federica Cacciola e Sara Ciocca. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu