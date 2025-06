Blackout radar blocca i cieli del Nord Italia | traffico aereo paralizzato e voli cancellati

Un blackout imprevisto al sistema radar ha bloccato i cieli del Nord Italia, causando il caos tra voli cancellati e traffico aereo sospeso. Lombardia, Piemonte e Liguria sono rimasti senza copertura radar, paralizzando gli aeroporti di Malpensa, Linate, Bergamo, Torino e Genova. I disagi si protrarranno fino a domenica, lasciando passeggeri e compagnie in attesa di soluzioni. La situazione richiede attenzione e pazienza da parte di tutti gli interessati.

Un guasto al sistema radar ha mandato in tilt lo spazio aereo del Nord Italia: cieli chiusi su Lombardia, Piemonte e Liguria. Stop ai voli in arrivo e partenza da Malpensa, Linate, Bergamo, Torino e Genova. Disagi gravi e ritardi previsti fino a domenica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

