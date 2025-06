Bistrot degli orrori scoperto in centro | sequestrato circa mezzo quintale di pietanze pronte

Nel cuore di Reggio Calabria, un blitz della polizia locale ha portato al sequestro di circa mezzo quintale di pietanze pronte in un inatteso bistrot degli orrori. I controlli rigorosi, condotti congiuntamente all’Asp, hanno messo in luce gravi irregolarità igienico-sanitarie. La scoperta evidenzia l’importanza di vigilare sulla sicurezza alimentare e di tutelare i consumatori, ribadendo che nessun luogo può sfuggire ai controlli.

Controlli a tappeto della polizia locale a Reggio Calabria. A seguito di mirati servizi finalizzati agli esercizi commerciali e pubblici, gli agenti hanno ispezionato alcune attivitĂ insieme al Servizio igiene degli alimenti dell'Asp, (i nomi dei locali non sono stati resi noti dalla polizia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

