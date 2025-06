Bimbo di 3 anni in bici finisce contro un taxi e va al pronto soccorso

Un incidente che ha fatto temere il peggio, ma per fortuna si è concluso con un lieto fine. Un bambino di soli 3 anni, coinvolto in un incidente stradale a Cologno Monzese, è finito contro un taxi mentre si trovava in bicicletta. Dopo il trasporto al pronto soccorso, le sue condizioni sono apparse rassicuranti. La scena, avvolta dalla preoccupazione, ci ricorda quanto sia fondamentale la prudenza e la sicurezza dei più piccoli in strada.

Tanta paura ma, per fortuna, niente di serio per un bambino di 3 anni vittima di un incidente stradale, a Cologno Monzese (hinterland nord-est di Milano), mentre si trovava con la sua bicicletta in via Trento. È successo giovedì pomeriggio, come riporta PrimaLaMartesana. Sfugge al controllo e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

