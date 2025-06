Bill Gates e la compagna Paula Hurd come due turisti qualunque al matrimonio di Bezos a Venezia

Immaginate Bill Gates e Paula Hurd, due celebrità mondiali, che si immergono nella magia di Venezia come normali visitatori, in coda all’Accademia. La loro passione condivisa per l’arte e Leonardo li avvicina ancora di più, svelando un lato inaspettato di questa coppia di potere. Dopo aver partecipato insieme alla festa di fidanzamento di Bezos su uno yacht da sogno, ora lasciano trasparire una dolce normalità…

Lui e Paula Hurd fanno coppia fissa da almeno due anni e hanno già partecipato insieme alla festa di fidanzamento di Bezos nel 2023, su uno yacht da 500 milioni di dollari.

