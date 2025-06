Biglietti per disabili San Siro svolta | Potrò vedere l’Inter quando voglio senza dipendere da un sorteggio Ma perché c’è voluto tanto tempo?

anni simbolo di passione e perseveranza, che finalmente potrà assistere alle partite nel suo stadio preferito senza dover dipendere da insostenibili sorteggi. La svolta arrivata a San Siro rappresenta un passo importante verso l’inclusione e il rispetto dei diritti di tutti i tifosi, dimostrando che la lotta per un calcio più accessibile è possibile. Riccardo e tanti altri ora possono guardare al futuro con speranza e entusiasmo, perché il calcio è di tutti.

Milano – “Da un lato sono davvero contento: è una grande svolta, una bella vittoria per tutti noi. Dall’altro mi viene da chiedermi: ma cavolo, possibile che ci siano voluti tutti questi anni per ottenere una cosa così semplice, così normale? Tutto questo tempo per vedersi riconosciuto un diritto tanto elementare?”. A chiederselo, a rimanere sospeso tra gioia e interrogativi, è Riccardo Di Lella, 28 anni, grandissimo tifoso dell’Inter e per questo assiduo frequentatore dello stadio di San Siro. E non solo: la sera del 31 maggio, la sera della finale di Champions League, era all’Allianz Arena, era allo stadio di Monaco di Baviera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Biglietti per disabili, San Siro svolta: “Potrò vedere l’Inter quando voglio senza dipendere da un sorteggio. Ma perché c’è voluto tanto tempo?”

