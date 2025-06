Bicocca ha eletto il nuovo rettore Il chimico Orlandi guiderà l’ateneo | Prova di unità Al lavoro per Medicina

Milano-Bicocca si prepara a una nuova era di visione e crescita sotto la guida del professor Marco Orlandi, chimico e innovatore. Eletto al secondo turno con un sostegno unanime, Orlandi rappresenta un simbolo di unità e rinnovamento per l’ateneo. Con la sua elezione, si apre un capitolo cruciale: rafforzare la ricerca, consolidare i successi e proiettare Bicocca verso un futuro ancora più ambizioso. Il suo mandato segna l’inizio di un nuovo stimolante percorso di sviluppo e innovazione.

"Abbiamo corso in questi anni, siamo partiti con il Covid, c'è stato il Pnrr, siamo cresciuti tanto: è il momento di stabilizzarci come grande università . Per crescere ancora". Marco Orlandi, prorettore vicario con delega alla Ricerca e docente di Chimica, sarà il quarto rettore di Milano-Bicocca. Entrerà in carica dal primo ottobre e guiderà l'ateneo fino al 2031. È il primo rettore nella storia dell'ateneo a essere eletto al secondo turno, con la maggioranza assoluta dei voti, raccogliendo 699,35 preferenze. "Segno evidente di unità del nostro ateneo – commenta lo sfidante, Giuseppe Gorini, che ha scelto di fare un passo indietro dopo il primo turno –.

