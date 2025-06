Bici contro moto in Valchiavenna | gravissimo ciclista lecchese

Un terribile incidente questa mattina in Valchiavenna scuote la comunità: una moto e una bici si sono scontrate a Piuro, lasciando un 41enne lecchese in condizioni gravissime. L’incidente, avvenuto poco dopo le 8 lungo la Statale 37 del Maloja, ha coinvolto un motociclista svizzero e un ciclista locale. La dinamica resta da chiarire, ma la scena drammatica mette ancora una volta in evidenza l’importanza della massima prudenza sulle strade.

Moto e bici si scontrano, gravissimo 41enne lecchese. L'incidente, come riportano i colleghi di SondrioToday, si è verificato questa mattina, sabato 28 giugno, poco dopo le 8 a Piuro, in località Giustizia, lungo la Statale 37 del Maloja. Una moto condotta da un 45enne svizzero e una bicicletta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

