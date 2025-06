Bezos-Sanchez terzo giorno di festa | pranzo all' Harry' s bar ma l' anello da 10 milioni non c' è Lady Gaga non canta | chi ci sarà?

Il matrimonio tra Bezos e Sanchez si conferma un evento da favola, con celebrazioni che continuano tra lusso e glamour. Dopo il romantico sì sull’isola di San Giorgio, i festeggiamenti si spostano in un’atmosfera esclusiva vicino ai bacini della Biennale, mentre l’attesa per il grande anello da 10 milioni e la presenza di star come Lady Gaga aggiungono fascino e mistero. Ma cosa riserva il quarto giorno di questa incredibile avventura? Restate sintonizzati per scoprire ogni dettaglio!

Nozze Bezos-Sanchez: dopo la cerimonia di venerdì sull'isola di San Giorgio, i festeggiamenti da sogno proseguono nell'area dei bacini vicino alla Biennale. La protesta in programma alla stazione.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Matrimonio di Bezos e Sánchez a Venezia, il terzo giorno di festa: la cena all'Arsenale, il concerto con il cantante misterioso. Oggi il corteo «No Bezos»; Bezos-Sanchez a Venezia celebrano l'amore tra i vip. Dalle 17 il corteo di protesta dalla stazione - Pranzo degli sposini all'iconico Harry's bar; Il grande giorno di Bezos a Venezia tra vip, arte e proteste.

Nozze Bezos-Sanchez: niente Lady Gaga, mistero su chi si esibirà stasera - La coppia a pranzo nell'iconico Harry's Bar con una cinquantina di ospiti vip.

Il grande giorno di Jeff Bezos e Lauren Sanchez minuto per minuto - Dall'uscita di lei alle 16 dall'hotel Aman con occhialoni e abito bianco al sì nei giardini della Fondazione Cini con Matteo Bocelli che canta in loro onore