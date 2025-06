Bezos-Sanchez | i beauty look degli ospiti per il party all' Arsenale di Venezia

Il glamour dell'ultimo matrimonio Sanchez-Bezos ha portato all’Arsenale di Venezia un’onda di stile irresistibile. Gli ospiti hanno sfoggiato beauty look naturali e sofisticati, con onde morbide e make-up baciati dal sole, incarnando l’eleganza senza tempo. Quale tra questi look vi ha colpito di più? Votate e fateci sapere quale stile si merita il vostro applauso!

Onde morbide e svolazzanti al vento, come di ritorno dalla spiaggia, make-up naturali baciati dal sole, questi i codici di stile scelti dalle star per l'ultimo party del matrimonio da favola Sanchez-Bezos. Quale vi ha conquistato di più? Date i vostri voti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Bezos-Sanchez: i beauty look degli ospiti per il party all'Arsenale di Venezia

