bezos le lacrime e le rosicate dei non invitati al party

Quella lacrima da nascondere. L’orgoglio come una ferita da rimarginare. Gli sfottò dei vicini. Le domande dei parenti: «Ma come, a te Jeff Bezos non ti ha invitato?». Oddio che tragedia. Ma benvenuti al gran ballo degli esclusi da Venezia, dove mr. Amazon ha festeggiato il suo matrimonio d’incanto, e che ha trasformato in incubo i sogni (e pensate come saranno le nozze d’argento, e poi quelle d’oro). A sera inoltrata arriva la telefonata del direttore, a cui non puoi dire di no: «Devi trovare la lista». Quale lista? «Chi non ci sarà. Clic». Una notte agitata, nel dormiveglia ti ricordi questo o quello, poi decidi di produrre qualche centinaio di inviti fasulli e ti apposti in Laguna per vedere le facce di chi è rimandato indietro col gommone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it