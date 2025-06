Bezos gran finale blindato all’Arsenale | festa da sogno ma senza Lady Gaga

Venezia si prepara ad accogliere l’evento più esclusivo dell’anno: il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, con una serata da sogno nelle suggestive Tese dell’Arsenale. Un’occasione unica che promette glamour, eleganza e momenti indimenticabili, tutto sotto un cielo stellato e senza la presenza di Lady Gaga. La città è pronta a scrivere un’altra pagina memorabile della sua storia, lasciando tutti senza fiato…

Venezia, 28 giugno 2025 – Ultime ore di preparativi febbrili a Venezia, dove tutto è pronto per l’ ultima serata del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, in programma questa sera, sabato 29 giugno, nelle Tese dell’Arsenale. La storica struttura veneziana, proprietà del Comune, ospiterà l’esclusiva festa da ballo riservata ai 200 selezionatissimi invitati del patron di Amazon. Già da giorni l’area è oggetto di un andirivieni continuo di camion: piante e fiori in gran quantità, bicchieri in cristallo, piatti, tavoli e attrezzature tecniche sono stati scaricati con discrezione e massima cura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

