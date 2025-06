Bezos fa blindare Venezia per il suo matrimonio mentre Amazon è indagata per frode fiscale da 1,2 miliardi

Mentre Venezia si trasforma nel set di un matrimonio spettacolare tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, con calli blindate e sicurezza rafforzata, a Milano si accendono i fari dell’indagine su Amazon, accusata di frode fiscale per oltre 12 miliardi di euro. Un contrasto tra mondi: il lusso hollywoodiano e le ombre di una delle più grandi multinazionali. La vicenda continua a svelare intricati dettagli di potere e denaro che coinvolgono l’intera nazione.

Mentre a Venezia va in scena il ( finto ) matrimonio hollywoodiano tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, con la città trasformata in scenografia dell'evento, calli chiuse ai comuni mortali e ampio dispiegamento di polizia locale e agenti di sicurezza privati, a Milano continua l'indagine della procura su Amazon (aperta nel 2021) per dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione. Alla multinazionale dell'e-commerce fondata dal magnate viene contestata una presunta frode da 1,2 miliardi di euro. Nel mirino degli inquirenti milanesi c'è l'algoritmo predittivo di Amazon, che stando alle accuse non tiene in considerazione gli obblighi tributari di chi mette in vendita sul proprio market-place in Italia merce di venditori extraeuropei senza dichiararne l'identità e i relativi dati all' Agenzia delle Entrate ai fini del pagamento dell'Iva.