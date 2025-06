Bezos e Sánchez si sono sposati Oggi la manifestazione di protesta

Jeff Bezos e Lauren Sánchez hanno coronato il loro amore con una romantica cerimonia a Venezia, attirando l’attenzione del mondo intero. La celebrazione, svoltasi nell’incantevole isola di San Giorgio, ha unito eleganza e solidarietà, mentre una manifestazione di protesta si è svolta contemporaneamente, ricordando l’importanza di affrontare tematiche sociali anche in momenti di festa. Tra tradizione e impegno, questa giornata rimarrà impressa come esempio di come i grandi eventi possano essere anche veicolo di messaggi significativi.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez hanno celebrato il loro matrimonio a Venezia, in una cerimonia simbolica che si è svolta venerdì 27 giugno nell'isola di San Giorgio con oltre duecento invitati. L'evento ha avuto visibilità a livello internazionale, con protagonista uno degli uomini più influenti e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: bezos - sánchez - sono - sposati

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Sì, lo voglio. Lo hanno detto, è successo. Dopo averlo sognato a lungo, Jeff Bezos e Lauren Sánchez hanno coronato il loro sogno d’amore e sono ufficialmente marito e moglie. Ok, sì, era più una cosa simbolica, perché si erano già sposati legalmente, ma la f Vai su Facebook

Jeff Bezos e Lauren Sánchez sono già sposati: il contratto prematrimoniale | Da http://Rumors.it Vai su X

Matrimonio a Venezia, Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono sposati; Il matrimonio di Bezos e Sanchez, nuovo cognome e abito da sposa svelati su Instagram; Bezos-Sanchez a Venezia celebrano l'amore tra i vip. Intanto in città continuano le proteste - VIDEO - Per Tommy Hilfiger sfiorata la caduta in acqua.