Bezos e l’incognita sul contratto prematrimoniale | cos’è il patto che i super ricchi firmano prima di sposarsi per proteggere i propri beni

Jeff Bezos e il mistero del contratto prematrimoniale: tra ricchezze da capogiro e strategie di tutela patrimoniale, l'incognita rimane. Il divorzio da MacKenzie Scott ha evidenziato quanto possa costare una mancanza di accordi precisi, sottolineando l'importanza di proteggere i propri beni anche per i più ricchi. E voi, siete pronti a scoprire cosa si nasconde dietro queste scelte milionarie?

Il divorzio da MacKenzie Scott era costato a Jeff Bezos oltre 35 miliardi di dollari in azioni Amazon, ma sicuramente avrà fatto scuola: in assenza di un accordo prematrimoniale, anche il patrimonio più vasto può diventare vulnerabile. Sebbene nulla sia stato confermato ufficialmente, in pochi dubitano che Bezos, prima del matrimonio, non abbia messo nero su bianco le condizioni da seguire in caso di una futura separazione. Con una fortuna personale che supera i 200 miliardi, la prudenza non è di certo un dettaglio. Quello dei contratti prematrimoniali è un fenomeno in rapida espansione, non più appannaggio solo delle celebrità o dei tycoon, ma sempre più diffuso anche tra chi possiede patrimoni consistenti, come nel caso dei calciatori. 🔗 Leggi su Open.online