bezos e lauren a venezia matrimonio e gran sfarzo alla faccia dei contestatori

Congratulazioni signori Bezos! Jeff e Lauren hanno rinnovato le promesse ieri sera, al Teatro Verde dell’archistar Vietti, sull’isola di San Giorgio all’interno della Fondazione Cini. Al tramonto, come nelle piĂą classiche delle storie sentimentali, gli sposi davanti agli amici si sono ripromessi quel “sì, ti amerò per tutta la vita” che avevano giĂ pronunciato un mese fa in America, ma soprattutto tempo addietro ad altri coniugi. Un contratto prematrimoniale blindato completa un affare privato che lascia poco spazio al romanticismo. Non ha voluto dimenticare la tradizione la Sanchez che ha lasciato l’hotel Aman nel primo pomeriggio per raggiungere l’isola di San Giorgio e potersi preparare senza essere vista dallo sposo, ma soprattuto dai fotografi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it