Bezos ballo in maschera all' Arsenale | l' ultima fase dei festeggiamenti Confermata la presenza di Lady Gaga

Venezia si prepara a vivere un'ultima notte di magia e glamour, con Jeff Bezos e Lauren Sanchez protagonisti di un esclusivo ballo in maschera all'Arsenale. Tra sfarzo, musica e sorprese, la città si anima per celebrare l’inizio di una nuova avventura. La serata promete emozioni indimenticabili, e a far risplendere la festa ci sarà anche Lady Gaga, pronta a incantare gli ospiti con il suo talento. La notte promette di essere epica, lasciando tutti con il fiato sospeso.

VENEZIA - Dopo il fatidico sì, Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono pronti a chiudere i festeggiamenti con l'ultimo party. L'elegante festa da ballo prevista per questa sera, sabato 28. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bezos, ballo in maschera all'Arsenale: l'ultima fase dei festeggiamenti. Confermata la presenza di Lady Gaga

