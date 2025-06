Beukema vuole il Napoli pressing del padre per sbloccare la cessione

Sam Beukema ha deciso: vuole vestire la maglia del Napoli e il suo padre sta facendo pressione per accelerare la cessione. La volontà del difensore olandese si fa sempre più forte, alimentando l’entusiasmo e le speranze dei tifosi azzurri. Ora tutto dipende dagli sviluppi delle trattative, che potrebbero presto sbloccare questa importante operazione di mercato. Restate con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti.

Sam Beukema ha fatto la sua scelta e ora spinge per raggiungere il Napoli. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Beukema vuole il Napoli, pressing del padre per sbloccare la cessione

In questa notizia si parla di: beukema - napoli - vuole - pressing

J. Jesus verso l’uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson - Juan Jesus è sempre più vicino all’uscita dal Napoli, con la dirigenza che valuta nuovi innesti. Tra i nomi sul taccuino ci sono Beukema, Orsolini e Ferguson, mentre il difensore cerca di recuperare per l’ultima partita.

Basteranno 70 milioni per strappare Beukema e Ndoye al Bologna? L’estate è appena cominciata ma il calciomercato è già bollente, tanti nomi accostati ai rossoblù con il Napoli in forte pressing su due dei giocatori più incisivi della passata stagione! Vai su Facebook

Beukema-Napoli, pressing totale! CorSport: vuole solo gli azzurri, la risposta del Bologna; Mercato: Napoli su Beukema, Bologna in pressing su Nicolussi; Clamoroso da Bologna: papà di Beukema in sede per chiedere la cessione al Napoli.

Beukema-Napoli, pressing totale! CorSport: vuole solo gli azzurri, la risposta del Bologna - Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato l'esito del primo summit Napoli- Scrive msn.com

Beukema vuole il Napoli, pressing del padre per sbloccare la cessione - Beukema vuole il Napoli, pressing del padre per sbloccare la cessione Sam Beukema ha fatto la sua scelta e ora spinge per raggiungere il Napoli. Come scrive forzazzurri.net