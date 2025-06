Bere responsabilmente e con l’outfit giusto Come vestirsi per un cocktail in estate? Ecco cinque idee abbinate ai drink

Scopri come vestire con stile e responsabilità per un cocktail estivo perfetto. Tra outfit trendy e drink iconici, il doppio filo tra moda e gusti si fa evidente, regalando look affascinanti e momenti di pura eleganza. Dalla slip dress seducente al classico Martini, emozioni e stile si incontrano per rendere ogni serata indimenticabile. Ricorda: il divertimento è ancora più bello quando è responsabile.

C ’è un doppio filo che lega i gusti in fatto di bevande e quelli in fatto di look. Soprattutto quando scatta l’ora del cocktail. A ogni abito da sera può essere abbinato un cocktail. Ecco cinque outfit di tendenza. L’unica raccomandazione è bere responsabilmente. Slip dress con pizzo + Cosmopolitan Carrie Bradshaw aka Sarah Jessica Parker in Sex and The City insegna. Lo slip dress più sexy con un Cosmopolitan in mano ha ancora più carattere. Leggi anche › Cocktail di stile. A ogni outfit da sera il suo drink d’elezione Jeans e top + Gin tonic Il look perfetto per quelle sere d’estate in cui spesso si esce senza troppa convinzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Bere responsabilmente e con l’outfit giusto. Come vestirsi per un cocktail in estate? Ecco cinque idee abbinate ai drink

