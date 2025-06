Benvenuti a un’estate di musica nel cuore della nostra storia La magia dell’anfiteatro romano

Benvenuti a un’estate memorabile nel cuore della nostra storia, dove la magia dell’Anfiteatro romano prende vita tra musica e emozioni. Un luogo unico che, dopo quattordici anni, torna a sorprendere con eventi straordinari sotto il cielo stellato. Come ricorda l’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, questa sarà un’altra stagione di spettacoli indimenticabili, capaci di unire cultura, tradizione e passione. E così, tra note e storia, l’estate 2024 promette di essere davvero speciale.

"Diamo il benvenuto ad un'estate di grande musica nel cuore della nostra storia". Parole dell'assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio, che i frequentatori di Facebook hanno potuto leggere all'inizio di un video in cui l'assessore ha come 'sfondo' l'Anfiteatro romano. "Dopo la riapertura dello scorso anno – ricorda Eliantonio -, dopo ben quattordici anni, anche questa estate l' Anfiteatro romano sarò location suggestiva incastonata tra il colle Guasco e quello dei Cappuccini per ospitare grandissimi eventi musicali di altissima qualità". L'assessore cita innanzitutto "il ritorno del festival Spilla, con Joan Thiele, Tony Ann ed Emma Nolde, e poi "il grandissimo jazz, con Simona Molinari e John Patitucci, fra gli altri, per regalare una stagione straordinaria al capoluogo di regione".

