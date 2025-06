Benigni Milly Venier e Conti La nuova Rai va sull’usato sicuro

La nuova stagione televisiva della Rai si prepara a sorprendere, puntando sull’usato sicuro di talent consolidati come Benigni, Milly e Venier. Con eventi imperdibili e grandi ritorni, il palinsesto promette emozioni autentiche e coinvolgenti, mantenendo salda la sua tradizione di affidabilità. Riuscirà la Rai a conquistare ancora il cuore degli italiani? Restate con noi per scoprirlo!

Bertuccioli Di certo ci sarà Roberto Benigni che, il 10 dicembre, ricorderà la figura di San Pietro dal luogo stesso dove si ritiene sia morto, all’interno della Basilica, in occasione della chiusura del Giubileo. Fiorello chissà, forse, magari ancora in radio o, si spera, anche in tv, ma non è tipo da decisioni e annunci a lungo termine. E Sanremo? La Rai, unica azienda ad avere partecipato al bando del comune, è ancora in attesa della risposta e dell’assegnazione. E l’amministratore delegato Giampaolo Rossi sembra quasi volere mandare un avvertimento all’amministrazione della città dei fiori: "Noi desideriamo e contiamo di farlo come sempre lì, e del resto il Festival non esisterebbe senza la Rai, ma con la nostra macchina produttiva e organizzativa siamo in grado di fare comunque il nostro festival, in qualsiasi città". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Benigni, Milly, Venier e Conti. La nuova Rai va sull’usato sicuro

In questa notizia si parla di: benigni - milly - venier - conti

«Non sono presente perché sto viaggiando con mio marito Nicola, ma il mio ritorno a “Domenica In” è confermato», ha rassicurato Mara Venier via Instagram, fugando ogni dubbio sulla sua assenza alla presentazione dei palinsesti Rai per il 2025-2026. A Na Vai su Facebook

Benigni, Milly, Venier e Conti. La nuova Rai va sull’usato sicuro; Palinsesti Rai 2025-2026: da Benigni a Domenica In, le novità; Cattelan e Marcuzzi fuori dai palinsesti Rai, come puntare ai conduttori più 'giovani' e perderseli per strada.

Benigni, Milly, Venier e Conti. La nuova Rai va sull’usato sicuro - Lo vorremmo come sempre a Sanremo, ma nel caso possiamo anche cambiare location". Si legge su quotidiano.net

Palinsesti Rai: da Benigni a Domenica In, le novità - Torna Benigni per raccontare San Pietro, Corsi affianca Venier a Domenica In. Scrive msn.com