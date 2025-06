Benfica-Chelsea | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Pronti a vivere un emozionante scontro negli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025? Oggi, sabato 28 giugno, il Chelsea si prepara ad affrontare il Benfica in una sfida imperdibile, tra probabili formazioni e orario da segnare in agenda. Scopri dove seguire l’incontro in tv in chiaro e tutte le ultime novità su questa partita che promette emozioni fino all’ultimo minuto.

(Adnkronos) – Iniziano gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Oggi, sabato 28 giugno, il Chelsea sfida il Benfica nella fase a eliminazione diretta del nuovo, e ricchissimo, torneo voluto dal presidente della Fifa Gianni Infantino. I Blues, vincitori dell'ultima edizione della Conference League, hanno chiuso il girone al secondo posto raccogliendo due . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: benfica - chelsea - orario - probabili

Benfica-Chelsea, il pronostico del Mondiale per Club: piace il multigol, combo da provare - Benfica e Chelsea si preparano a sfidarsi nel primo ottavo di finale del Mondiale per Club, un match che promette emozioni e sorprese.

Bayern Monaco-Boca Juniors: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e in streaming il Mondiale per Club Vai su Facebook

Benfica-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Benfica-Chelsea: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club; Benfica-Chelsea: probabili formazioni, orario e dove vederla.

Benfica-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - Oggi, sabato 28 giugno, il Chelsea sfida il Benfica nella fase a eliminazione diretta del nuovo, e ricchissimo, torneo voluto da ... msn.com scrive

Benfica-Chelsea: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club - L'incontro tra le formazioni di Maresca e Bruno Lage è in programma sabato 28 giugno alle ore 22 presso il Bank of America Stadium di Charlotte, Carolina del Nord. Scrive tuttosport.com