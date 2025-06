Benfica Chelsea LIVE 0-1 | la sblocca Reece James

Preparati a vivere ogni emozione di Benfica Chelsea, una sfida imperdibile valida per l’ottavo di finale del Mondiale per Club 2025. Alle 22.00, la Bank of America Stadium di Atlanta ospita una partita che promette suspense e colpi di scena: il primo tempo si apre con il Chelsea in controllo, ma sarà Reece James a sbloccare il risultato. Rimani con noi e non perdere neanche un minuto di questa emozionante cronaca live!

Appuntamento alle ore 22.00 alla Bank of America Stadium di Atlanta per Benfica Chelsea, ottavo di finale del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto alla Bank of America Stadium di Charlotte per Benfica Chelsea, ottavo di finale del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca dell'incontro. PRIMO TEMPO Il Chelsea controlla .

