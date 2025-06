Benfica-Chelsea interrotta a Charlotte! Inter interessata il motivo

Nel cuore di Charlotte, il match tra Benfica e Chelsea si è improvvisamente interrotto a quattro minuti dalla fine, suscitando curiosità e tensione tra tifosi e addetti ai lavori. Con il risultato di 0-1 grazie al gol di Reece James, i Blues sembrano avviarsi verso i quarti di finale del Mondiale per Club, ma l’interesse dell’Inter si fa sempre più forte: scopriamo insieme cosa si cela dietro questa sospensione inaspettata.

A quattro minuti dalla fine della partita tra Benfica e Chelsea l’arbitro Vincic ha deciso di interrompere il match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. L’Inter è interessata, il motivo. INTERRUZIONE – Benfica-Chelsea è sul risultato di 0-1 al minuto 86, ma l’arbitro Vincic ha deciso di interrompere momentaneamente il match. Il gol di Reece James al 64? per ora è quello decisivo per il passaggio ai quarti di finale dei Blues. Nulla però è ancora detto. La gara valida per gli ottavi della competizione è stata posticipata per condizioni meteo avverse e il motivo interessa anche l’ Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Benfica-Chelsea interrotta a Charlotte! Inter interessata, il motivo

