Benfica Chelsea i precedenti | una rivalità segnata dal dramma e da un gol al 93? Si ritrovano al Mondiale per Club | per i portoghesi è l’ora della vendetta?

Benfica e Chelsea si sfidano al Mondiale per Club, scrivendo un nuovo capitolo di una rivalità che ha già il suo carico di dramma e emozioni, culminato con un gol al 93’. Per i portoghesi, questa non è solo una partita, ma l’ora della vendetta. La sfida di questa sera promette scintille e rivincite, trasformando ogni istante in un’emozione indimenticabile.

La sfida di questa sera al Mondiale per Club tra Benfica e Chelsea non è una semplice partita, ma l'ultimo capitolo di una saga breve, intensa e.

Benfica-Chelsea, il pronostico del Mondiale per Club: piace il multigol, combo da provare - Benfica e Chelsea si preparano a sfidarsi nel primo ottavo di finale del Mondiale per Club, un match che promette emozioni e sorprese.

#Mondiale2025 25-06-2025 Esperance-Chelsea 0-3 Tris del Chelsea all'Esperance Tunisi, inglesi agli ottavi: ora c'è il Benfica In un caldo infernale e dopo il flop col Flamengo, la squadra di Maresca si qualifica grazie ai gol di Tosin, Liam Delap e George Il C Vai su Facebook

Dove vedere Benfica-Chelsea in diretta TV e streaming?; Benfica-Chelsea, i precedenti; Benfica – Chelsea: pronostici e statistiche ottavi.

Benfica-Chelsea: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club - L'incontro tra le formazioni di Maresca e Bruno Lage è in programma sabato 28 giugno alle ore 22 presso il Bank of America Stadium di Charlotte, Carolina del Nord. Si legge su tuttosport.com

Le partite di oggi al Mondiale per club: gli ottavi partono con Palmeiras-Botafogo e Benfica-Chelsea - Ad aprire le danze il derby brasiliano tra Palmeiras e Botafogo a Philadelphia (Pennsylvania). Lo riporta gazzetta.it