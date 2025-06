Benetti da ’tappabuchi’ a pilastro | Resto per riportare Pistoia in alto

Gabriele Benetti, il cuore pulsante della Virtus Pistoia, torna a casa con rinnovato entusiasmo e determinazione. Dopo due stagioni indimenticabili, il suo impegno si rafforza con un contratto di altri due anni, pronto a riportare la squadra ai vertici del campionato. È un momento di grande emozione, che conferma l’amore di Benetti per questa maglia e la sua ferma volontà di scrivere nuove pagine di successo. La sfida è appena iniziata.

È un Gabriele Benetti visibilmente emozionato quello che si presenta in sala stampa, accompagnato dal direttore tecnico Alberto Martelossi, per la consueta conferenza stampa di presentazione. Benetti, a dire il vero, non ha bisogno di presentazioni perché con la maglia di Pistoia ha già giocato per due stagioni e adesso ha allungato il contratto per altri due anni. "E' un compito facile presentare persone come Lorenzo e Gabriele – dice Martelossi – perché sono conosciute e apprezzate. Parlo volutamente di persone perché è questo l'aspetto a cui guardiamo prima di ogni altra cosa. Gabriele farà parte di un organico folto come richiede il campionato di A2 per cui la ricerca degli equilibri tra tutti i componenti sarà fondamentale.

